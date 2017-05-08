Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Beyaz Grup mücadelesinde Amed Sportif, evinde Sivas Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Amed Sportif - Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AMED SPORTİF - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Seyrantepe Spor Kompleksi'nde başlayacak olan karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Bahattin Şimşek'in yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Kamil Çetin yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.

● Sivas Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Amed Sportif, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

● Sivas Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 3 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

● Amed Sportif, evinde oynadığı son maçta Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etti.

● Sivas Belediyespor, deplasmanda oynadığı son maçta İstanbulspor'a 2-0 kaybetti.