Türkiye 2.Lig Play Off Çeyrek Final Kırmızı Grup karşılaşmasında Gümüşhanespor, evinde Menemen Belediyespor'u konuk ediyor. Peki Gümüşhanespor - Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GÜMÜŞHANESPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Abdullah Yılmaz düdük çalacak. Abdullah Yılmaz'ın yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Saat 16:00'da başlayacak olan maçın hangi kanalda yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

● Gümüşhanespor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Menemen Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

● Gümüşhanespor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Menemen Belediyespor, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 8 gol gördü.

● Gümüşhanespor, evinde oynadığı son maçta Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

● Menemen Belediyespor, deplasmanda oynadığı son maçta Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.