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Beşiktaş Fenerbahçe 6222 yasal işlem
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde 28 kişiye yasal işlem

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi, sırası ve sonrasında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:01:10 Güncelleme: 17:08:11

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol takımları arasında dün Vodafone Arena Stadyumu'nda oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakasıyla ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından maç öncesi, maç sırası ve maç sonrasında yapılan çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 

Polis ekipleri, 2 kişiye spor alanlarına yasak madde sokmaktan, 2 kişiye sahte akreditasyon kartından, 3 kişiye küfürlü tezahürattan, 3 kişiye taşkınlık yapmaktan, 2 kişiye biletsiz girişten, 1 kişiye yasaklı alanlara girmekten, 1 kişiye alkollü seyirci girişinden, 3 kişiye spor alanına torpil sokmaktan, 1 kişiye sahaya su atmaktan, 2'si yaşı küçük 10 kişiye de İETT otobüsüne zarar vermekten ve spor alanlarında taşkınlık yapmaktan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında adli işlem başlattı. 

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