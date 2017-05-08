Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de 31'inci hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyespor, küme düşmemek için son kozlarını oynayan Gaziantepspor'u konuk ediyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Gaziantepspor, Akhisar deplasmanından galibiyet çıkaramazsa ligde kalma şansını mucizelere bırakacak. Peki, Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

AKHİSAR BELEDİYESPOR - GAZİANTEPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Süper Lig'in 31'inci haftas kümedeki takımları yakından ilgilendiren bir maça sahne olacak. Akhisar Belediyespor, lige tutunmaya çalışan Bülent Uygun yönetimindeki Gaziantepspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Karabükspor'u yeemeyerek ağır bir yara alan Gaziantepspor, en yakın rakibi Kayserispor'un maç eksiğiyle 7 puan gerisinde bulunuyor. Gaziantepspor maçı kazanamaması durumunda ligde kalma şansını mucizelere bırakacak. Gaziantepspor'a göre nispeten rahat bir konumda bulunan Okan Buruk yönetimindeki Akhisar Belediyespor ise maçı galip bitirerek küme düşme riskinden tamamen sıyrılmak istiyor. Zorlu Akhisar Belediyespor - Gaziantepspor maçı 8 Mayıs Pazartesi (bugün) saat 20.00'da beIN Sports 2'de başlayacak. Kritik mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

MUHTEMEL KADROLAR

AKHİSAR BELEDİYESPOR



Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer, Custodio, Soner, Özer, Olcan, Vaz Te, Cikalleshi

SAKATLAR: YOK

CEZALILAR: YOK



GAZİANTEPSPOR



Victor- Elyasa, Barış, Pedroso, Fatau, Musa, Reis, Kangwa, İlhan, Marcinho, Ghilas

SAKATLAR: YOK

CEZALILAR: YOK

BİLET FİYATLARI

Misafir tribün ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL

AKHİSAR BELEDİYESPOR İŞLERİ SIKI TUTUYOR

Spor Toto Süper Lig'de Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde oynadığı son 4 maçtan 3'ünü kazanarak rahat bir nefes alan Akhisar Belediyespor'da takım kaptanlarından Caner Osmanpaşa, kalan haftalarda aynı performansı sürdüreceklerini söyledi. Pazartesi günü düşme hattındaki Gaziantepspor'u ağırlayacak AkhisarBelediyespor'da Caner, "Son iki maçtaki Bursaspor ve Kasımpaşa galibiyetleri takıma iyi geldi. Okan Buruk hocamız geldikten sonra iyi bir çıkışımız var" dedi.



İyi futbol oynayarak başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Bu sonuçları aynı şekilde Gaziantepspor maçına da yansıtmak istiyoruz. Küme hattından uzaklaştık ama yine de işi garantiye almak için bu karşılaşmada da galip gelmek istiyoruz. Kazanamazsak beraberlik de en kötü sonuçtan iyi olacaktır. Takım olarak hedefimiz Süper Lig'de sezonu bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek olacak" diye konuştu.