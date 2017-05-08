Mircea Lucescu Zenit St. Petersburg'dan sezon sonunda ayrılıyor

Kariyerini Zenit St. Petersburg'da sürdüren Mircea Lucescu'nun görevinesezon sonunda son verileceği iddia edildi. Rusya basınında çıkan haberlere göre deneyimli teknik direktörün yerine önümüzdeki ay başında Paulo Sousa getirilecek.

Son olarak 2014-15'te Andre Villas-Boas'la şampiyon olabilen Zenit, bu sezon da mutlu sona ulaşamamıştı. Mavi-beyazlılar, 1 puan fazlası bulunan CSKA Moskova ile ikincilik için ter dökerek Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veriyor. Zenit, ligde 27 maçta topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.

Deneyimli çalıştırıcının adı, kötü günler geçiren Galatasaray ile anılıyor. İddialara göre Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Mehmet Özbek, Zenit'in Terek Grozny maçını izlemek için Rusya'ya gitmiş ve Lucescu ile görüşmüştü.

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