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Akhisar Belediyespor
FUTBOL

Akhisar Belediyespor: 6 - Gaziantepspor: 0

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantepspor'u ağırlayan Akhisar Belediyespor, rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:55:19 Güncelleme: 21:57:49

Okan Buruk'un göreve gelmesinden sonra ligde oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanan Akhisar Belediyespor, Gaziantepspor'u da farklı mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı başardı.

İlk yarının büyük kısmı golsüz geçilirken 43. dakikada Wallace Reis'in kendi kalesine attığı golle ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Sokol Cikalleshi, 58. dakikada sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı. Cikalleshi, bu golden sadece 3 dakika sonra rakip ağları bir kez daha havalandırdı.

Akhisar Belediyespor'da 4. gol 72. dakikada geldi. Özer Hurmacı'nın pasında Ricardo Vaz Te farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmanın sonlarına girilirken hakem Halil Umut Meler, 83. dakikada penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Vaz Te, hata yapmadı ve kendisinin 2. takımının 5. golünü attı. Mücadelenin son golü, 87. dakikada Daniel Larsson'dan geldi.

Akhisar Belediyespor, bu galibiyetle Okan Buruk yönetimindeki 4. galibiyetini aldı ve puanını 39'a yükseltti. Gaziantepspor ise haftayı 26 puanla kapattı.

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