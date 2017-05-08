TRT Spor'a özel açıklamalarda bulunan Wesley Sneijder, takım içinde son dönemde problem yaşandığı iddialarına cevap verdi. Hollandalı yıldız, kendisinin bir problem çıkarmadığını ifade etti.

Spekülasyonlara rağmen takım içnide sorun olmadığını belirten Sneijder, "Ben takım içerisinde bir sorun değilim. Hatta hiç kimse bu takım içerisinde sorun değil. Bizim yapmamız gereken tek şey, geçen haftalarda olduğu gibi futbolumuzu oynamak." dedi.

"SOYUNMA ODASINDA YAŞANANLAR SPEKÜLE EDİLİYOR"

Kasımpaşa maçı sonrasında ortalığın karıştığı Galatasaray'da sorun olmadığının altını çizen Hollandalı, "Soyunma odasına neler yaşandığı speküle ediliyor. Biz bir takımız ve kimsenin birbiriyle problemi yok. Bundan sonrası için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA MEMNUNUM"

Sarı-kırmızılı takımdam mutlu olduğunu belirten Sneijder, sözlerini "Ben Galatasaray'da mutluyum. Memnun olmayan bana söylemeli. Şu ana kadar bu yönde bir şey duymadım. Kulübü yönetenlerin de benden memnun olduğunu düşünüyorum. İşimizi yapacağız ve gelecek sezonun neler getireceğini göreceğiz" ifadeleriyle noktaladı.