Emmanuel Emenike ırkçı tepkilere cevap verdi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Emmanuel Emenike, kişisel Instagram hesabından, aldığı ırkçı yorumlara tepki gösterdi.

29 yaşındaki futbolcu, ırkçı yorumların ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve altına "Bana maymun derken ya da muz emojisi yollarken 'ZENGİN maymun' demeyi unutmayın" yazdı.

Emenike, Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında Iraklı oyuncu Ali Yakoubi'ye yaptığı hareket ile uzun süre konuşulmuştu.