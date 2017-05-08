ÖNE ÇIKANLAR
Emmanuel Emenike
FUTBOL

Emmanuel Emenike ırkçı tepkilere cevap verdi

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Emmanuel Emenike, kendisine ırkçılık yapanlara tepki gösterdi

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:16:36 Güncelleme: 23:21:37

Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Emmanuel Emenike, kişisel Instagram hesabından, aldığı ırkçı yorumlara tepki gösterdi.

29 yaşındaki futbolcu, ırkçı yorumların ve kendisinin olduğu bir fotoğrafı paylaştı ve altına "Bana maymun derken ya da muz emojisi yollarken 'ZENGİN maymun' demeyi unutmayın" yazdı.

Emenike, Fenerbahçe'nin geçen hafta oynadığı Çaykur Rizespor maçında Iraklı oyuncu Ali Yakoubi'ye yaptığı hareket ile uzun süre konuşulmuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (9 Mayıs 2017)