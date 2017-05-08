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Simon Kjaer
FUTBOL

Simon Kjaer, Milan iddialarını yalanladı

Fenerbahçe'den Milan'a transfer olacağı iddia edilen ve İtalya'ya giden Simon Kjaer, seyahatiyle ilgili açıklama yaptı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:31:23 Güncelleme: 23:33:16

Geçen ay Çinli bir konsorsiyuma satılan Milan'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Simon Kjaer, İtalya'ya yaptığı seyahatla ilgili açıklama yaptı.

Danimarkalı oyuncu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Milano'da değil, yazın gerçekleşecek düğünü için Roma'da bulunduğunu belirtti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Milan dışında Marsilya ile de anılan Kjaer'in menajeri, oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx'te yer alan habere göre yıldız oyuncunun menajeri "Herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Söylentilere yorum yapmam. Genel açıdan bakarsak Simon'un bir gün Fransa'ya dönmesi imkansız değil. Orada geçirdiği iki senede oldukça mutluydu. Bu yaz için konuşacak olursak söyleyebileceğim tek şey Fenerbahçe'de 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu" ifadelerini kullandı.

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