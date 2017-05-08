Simon Kjaer, Milan iddialarını yalanladı

Geçen ay Çinli bir konsorsiyuma satılan Milan'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Simon Kjaer, İtalya'ya yaptığı seyahatla ilgili açıklama yaptı.

Danimarkalı oyuncu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Milano'da değil, yazın gerçekleşecek düğünü için Roma'da bulunduğunu belirtti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Milan dışında Marsilya ile de anılan Kjaer'in menajeri, oyuncusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sporx'te yer alan habere göre yıldız oyuncunun menajeri "Herhangi bir kulüp hakkında konuşmak istemiyorum. Söylentilere yorum yapmam. Genel açıdan bakarsak Simon'un bir gün Fransa'ya dönmesi imkansız değil. Orada geçirdiği iki senede oldukça mutluydu. Bu yaz için konuşacak olursak söyleyebileceğim tek şey Fenerbahçe'de 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu" ifadelerini kullandı.