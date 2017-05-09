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FUTBOL

İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:37:50

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı

  • 1 İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası
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    Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı

  • 2 İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası
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    beIN Sports ekranlarında Şansal Büyüka, soyunma odasına giren Dursun Özbek ile oyuncular arasında konuşulanları ve Igor Tudor ile futbolcular arasındaki diyalogları aktardı.

  • 3 İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası
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    İşte soyunma odasındaki gergin andaki diyaloglar:

  • 4 İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası
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    Dursun Özbek: "Gördüğüm kadarıyla çok rahatsınız. Benim gözüm yaşlandı Giydiğiniz formadan utanın"

  • 5 İşte Galatasaray'da yaşanan krizin perde arkası
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    Fernando Muslera: "Çok teknik direktör değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sorunu yaşadık"

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    HABERİN DEVAMI

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