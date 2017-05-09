Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmasının ardından soyunma odasında konuşulanlar ortaya çıktı
beIN Sports ekranlarında Şansal Büyüka, soyunma odasına giren Dursun Özbek ile oyuncular arasında konuşulanları ve Igor Tudor ile futbolcular arasındaki diyalogları aktardı.
İşte soyunma odasındaki gergin andaki diyaloglar:
Dursun Özbek: "Gördüğüm kadarıyla çok rahatsınız. Benim gözüm yaşlandı Giydiğiniz formadan utanın"
Fernando Muslera: "Çok teknik direktör değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sorunu yaşadık"