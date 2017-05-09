Beşiktaş, Talisca'nın ceza almaması için harekete geçti

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Arena’da konuk ettiği F.Bahçe ile son saniyede yenilen golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bir yandan derbi şokunu üzerinden atmaya çalışırken, diğer taraftan da Anderson Talisca’nın, rakip kaleci Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloglar sonrası ceza almaması için harekete geçti.