Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!

Arena’da konuk ettiği F.Bahçe ile son saniyede yenilen golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bir yandan derbi şokunu üzerinden atmaya çalışırken, diğer taraftan da Anderson Talisca’nın, rakip kaleci Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloglar sonrası ceza almaması için harekete geçti.
Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre maç sonu statta toplantı yapan başkan Fikret Orman ve yönetiminin ana gündem maddesi Brezilyalı yıldız oldu.
F.Bahçeli futbolcuların ortamı gereceğini önceden gördüğünü söyleyen Orman, Talisca’ya, Volkan’a yapmış olduğu el hareketinden dolayı ceza gelmemesi için tüm hukuki önlemlerin alınmasını istedi.
‘NEDENSİZ YERE İTİYOR’
Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Yazıcıoğlu, Volkan’ın Talisca’ya sözleri ile maç sonu Brezilyalı yıldızın üzerine yürü- mesine dair tüm görüntülerin ve fotoğrafların toplanması yönünde çalışma başlattı.
Herhangi bir sevk halinde, Siyah-Beyazlı kulüp gerilimi Volkan Demirel’in başlattığını, bir korner sonrası Talisca’yı nedensiz yere ittiğini belirterek ceza verilmemesini talep edecek.