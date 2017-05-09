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FUTBOL

Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!

09 Mayıs 2017 Salı, 01:11:46

  • 1 Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!
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    Arena’da konuk ettiği F.Bahçe ile son saniyede yenilen golle 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bir yandan derbi şokunu üzerinden atmaya çalışırken, diğer taraftan da Anderson Talisca’nın, rakip kaleci Volkan Demirel ile yaşadığı diyaloglar sonrası ceza almaması için harekete geçti.

  • 2 Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!
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    Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre maç sonu statta toplantı yapan başkan Fikret Orman ve yönetiminin ana gündem maddesi Brezilyalı yıldız oldu.

  • 3 Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!
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    F.Bahçeli futbolcuların ortamı gereceğini önceden gördüğünü söyleyen Orman, Talisca’ya, Volkan’a yapmış olduğu el hareketinden dolayı ceza gelmemesi için tüm hukuki önlemlerin alınmasını istedi.

  • 4 Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!
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    ‘NEDENSİZ YERE İTİYOR’
    Hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Yazıcıoğlu, Volkan’ın Talisca’ya sözleri ile maç sonu Brezilyalı yıldızın üzerine yürü- mesine dair tüm görüntülerin ve fotoğrafların toplanması yönünde çalışma başlattı.

  • 5 Beşiktaş Talisca'yı böyle savunacak!
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    Herhangi bir sevk halinde, Siyah-Beyazlı kulüp gerilimi Volkan Demirel’in başlattığını, bir korner sonrası Talisca’yı nedensiz yere ittiğini belirterek ceza verilmemesini talep edecek.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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