ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu

09 Mayıs 2017 Salı, 01:29:40

  • 1 Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu
    1 | 15

    Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası düşünülen operasyon, Avrupa yarışını etkilememesi için sezon sonuna ertelendi.

  • 2 Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu
    2 | 15

    Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre teknik direktör Igor Tudor’un isteği doğrultusunda takım içinde radikal hamleler yapmayı planlayan başkan Dursun Özbek, haziranı bekleme kararı aldı.

  • 3 Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu
    3 | 15

    Avrupa Ligi’ne gitme şansını tehlikeye sokmamak için kadro dışı bırakma operasyonundan şimdilik vazgeçen Özbek ve ekibi, para cezaları verip krizi geçiştirmeyi düşünüyor.

  • 4 Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu
    4 | 15

    Başta Portekizli yetenek Bruma olmak üzere, Tudor’la sorun yaşayan Hollandalı yıldız Sneijder ve De Jong’a ağır para cezası verilmesi planlanıyor.

  • 5 Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu
    5 | 15

    Kulüpte bir süredir konuşulan ve büyük gürültü kopartması beklenen neşter ise haziran ayında vurulacak.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000