Galatasaray'da 4 futbolcu yolcu

09 Mayıs 2017 Salı, 01:29:40 | Güncelleme: 06:21:29
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Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası düşünülen operasyon, Avrupa yarışını etkilememesi için sezon sonuna ertelendi.
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Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre teknik direktör Igor Tudor’un isteği doğrultusunda takım içinde radikal hamleler yapmayı planlayan başkan Dursun Özbek, haziranı bekleme kararı aldı.
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Avrupa Ligi’ne gitme şansını tehlikeye sokmamak için kadro dışı bırakma operasyonundan şimdilik vazgeçen Özbek ve ekibi, para cezaları verip krizi geçiştirmeyi düşünüyor.
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Başta Portekizli yetenek Bruma olmak üzere, Tudor’la sorun yaşayan Hollandalı yıldız Sneijder ve De Jong’a ağır para cezası verilmesi planlanıyor.
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Kulüpte bir süredir konuşulan ve büyük gürültü kopartması beklenen neşter ise haziran ayında vurulacak.
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Yabancı temizliği Sözleşme imzalamaya yanaşmayan Bruma’nın iyi bir rakama satılması, yıllık 5 milyon Euro ücreti sorun olan ve Tudor’la yıldızı barışmayan Sneijder’ın ile vatandaşı De Jong’un da elden çıkarılması bekleniyor.
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Bu üç oyuncunun yanı sıra Trabzon’dan alınan ancak hiçbir katkı sağlayamayan Luis Cavanda da gönderilecek.
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Sözleşmesi sona eren Chedjou’nun yerine ise iyi bir stoper transfer edilecek.
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SELÇUK VE SABRİ DE TOPUN AĞZINDA Dev operasyon yabancılarla sınırlı kalmayacak.
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Kaptanlık meselesi nedeniyle birbirlerine küs olan Selçuk ve Sabri için de tehlike çanları çalmaya başladı.
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Tudor’un ‘kalırsa yararlı olur’ raporu vermesine rağmen son yaşananlar Sabri’nin durumunu etkiledi.
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Taraftarın vereceği reaksiyonu da düşünen yönetim, Sabri kararını yaza bıraktı.
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Gelecek sezon 2.9 milyon Euro kazanacak olan Selçuk İnan’dan da ya yıllık ücretini düşürmesi ya da kendisini isteyen bir kulüp varsa teklif getirmesi istenecek.
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YÖNETİM TOPLANIYOR Kasımpaşa yenilgisinin ardından soyunma odasına inip oyuncuları azarlayan, önceki gün de Florya’ya giderek Igor Tudor’la görüşen başkan Dursun Özbek, bugün yönetim kurulunu topluyor.
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Bazı oyuncularla Tudor arasındaki problemlerin görüşüleceği toplantıda, özellikle Bruma’nın hocasına yaptığı saygısızlık masaya yatırılacak.