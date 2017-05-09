Olcay Şahan'dan taraftara garanti

Sezonun ikinci yarısına takımı gibi harika bir baş- langıç yapan ancak Bordo-Mavili ekiple paralel bir form düşüklüğü yaşayan Olcay Şahan, Kayserispor yenilgisinin ardından Trabzonspor’un son durumu hakkında konuştu. Tecrübeli yıldız, “Öne geçebilsek farklı kazanacağımız bir maçtı ama olmadı. Çok üzgünüz. Ligin bitmesine 4 hafta kaldı ve Avrupa kupaları hedefimiz için artık puan kaybına tahammülümüz yok. Kalan haftalarda daha çok mücadele edip kendimizi herkese affettirmeliyiz. Trabzonspor’un yeri ilk 4’tür. Biz de bu hedefin peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Kayserispor maçında şanssız goller yediklerinin altını çizen Olcay, “Son 2 haftada 5 puan kaybettik. Bu bize yakışmıyor. Camiamızdan özür diliyoruz. Ama taraftarımız merak etmesin, hemen toparlanacağız ve eski havamızı yakalayacağız” dedi.



HABERTÜRK SPOR / HALUK AYYILDIZ