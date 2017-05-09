Dick Advocaat: Böyle bir hikaye hiç yaşamamıştım

Belki Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kaldı fakat özellikle büyük maçlarda oldukça başarılı bir performans sergiledi. Monaco, M. United ve Feyenoord gibi ekipleri dize getirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, G.Saray ve Beşiktaş’la oynadığı 5 karşılaşmada da yenilmedi. Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, özellikle derbilerde farklı bir kimliğe bürünen Kanarya’nın bu özelliği en çok da Dick Advocaat’ı etkiledi. Adı Hollanda Milli Takımı ile anılsa da kariyerinin son demlerini yaşayan 69 yaşındaki teknik adam, takımının bu performansından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



‘DERBİ KAYBETMEDİK, GURURLUYUM’

Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunan Advocaat, “Hayatımda çok fazla derbi tecrübem oldu ama böylesini hiç görmemiştim. Bu tarz bir son dakika golü, böyle bir hikaye hiç yaşamamıştım. Futbolcularımın mücadelesi beni çok mutlu etti. Bu sezon hiç derbi kaybetmedik, oyuncularımla gurur duyuyorum. Maçtan önce iki taraf da oldukça duygu yüklüydü. Maçtan önce 1-1 için iyi sonuç diyebilirdim ama maçın gidişatında Beşiktaş kazanacak gibi gidiyordu işler. Fakat şanslı bir gol attık. Şanslıydık ama çok güzel oldu” diye konuştu.

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