Quaresma: 1 tane daha atsak dağılırlardı

Kartal’ın en çalışkan ve üretken ismi olarak göze çarpan Ricardo Quaresma, skora en çok üzülenlerin başında geliyordu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, santrası dahi olmayan son saniye golüne tepki gösteren Portekizli yıldızın soyunma odasında yaptığı özeleştiride, “Bizim de kabahatimiz çok. 2., 3. golü bulamazsan adamlar 1 kere gelip böyle saçmasapan bir gol atarlar. 1 tane daha atsak dağılmışlardı. Çok yazık oldu. Böyle puan verilmez. Şaka gibi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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