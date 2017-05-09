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Quaresma: 1 tane daha atsak dağılırlardı

Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisi sonrası özeleştiri yaptı

09 Mayıs 2017 Salı, 09:46:46 Güncelleme: 09:50:54

Kartal’ın en çalışkan ve üretken ismi olarak göze çarpan Ricardo Quaresma, skora en çok üzülenlerin başında geliyordu. Gazete Habertürk'ün haberine göre, santrası dahi olmayan son saniye golüne tepki gösteren Portekizli yıldızın soyunma odasında yaptığı özeleştiride, “Bizim de kabahatimiz çok. 2., 3. golü bulamazsan adamlar 1 kere gelip böyle saçmasapan bir gol atarlar. 1 tane daha atsak dağılmışlardı. Çok yazık oldu. Böyle puan verilmez. Şaka gibi” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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