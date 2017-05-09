Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, Monaco'yla kozlarını paylaşacak. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Juventus tura çok yakın. Finale yükselmek için son kozunu oynayacak olan Monaco'nun 2 farklı kazanmaktan başka çaresi yok. Peki, Juventus - Monaco maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

JUVENTUS - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Monaco, Juventus'a konuk oluyor. Evinde ilk maçı 2-0 kaybeden Monaco'ya kazanmak da yetmiyor. Ligde lider olan ve Şampiyonlar Ligi'nde de finali hedefleyen Monaco'nun en az 2 farklı kazanması gerekecek. Dünyanın en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takım durumunda. Ligde şampiyonluğa koşan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı müzesine götürmek istiyor. Dünyanın ekranlara kilitleneceği Juventus - Monaco maçı 9 Mayıs Salı günü (bugün) saat 21.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalistin belli olacağı dev maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

JUVENTUS

Gianluigi Buffon, Alex Sandro, Andrea Barzagli, Dani Alves, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Paulo Dybala

MONACO

Danijel Subasic, Benjamin Mendy, Djibril Sidibe, Fabinho, Jemerson, Kamil Glik, Bernardo Silva, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko, Kylian Mbappe, Radamel Falcao

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

MONACO

Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi.

İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.

JUVENTUS

İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.

İLK MAÇTA TAKIMLARIN KADROLARI

MONACO: Subasic, Fabinho, Glik, Jemerson, Sidibe, Dirar, Bakayoko, Silva, Lemar, Mbappe, Falcao

YEDEKLER: De Sanctis, Toure, Raggi, Jorge, Cardona, Moutinho, Germain

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim



JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Marchisio, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain

YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Lemina, Cuadrado

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

EN GOLCÜLER

Monaco

Radamel Falcao: 7 gol

Kylian Mbappe: 5 gol

Valere Germain: 4 gol

Juventus

Gonzalo Higuain: 5 gol

Paulo Dybala: 4 gol

Dani Alves: 2 gol

SAKAT VE CEZALILAR

JUVENTUS

SAKATLAR: Marko Pjaca

CEZALILAR: YOK

MONACO

SAKATLAR: Gabriel Boschilia

CEZALILAR: YOK