Galatasaray'da yönetim toplanıyor

Kasımpaşa yenilgisinin ardından soyunma odasına inip oyuncuları azarlayan, önceki gün de Florya’ya giderek İgor Tudor’la görüşen başkan Dursun Özbek, bugün yönetim kurulunu topluyor. Bazı oyuncularla Tudor arasındaki problemlerin görüşüleceği toplantıda, özellikle Bruma’nın hocasına yaptığı saygısızlık masaya yatırılacak. Yönetim kurulu toplantısında alınacak kararla, Portekizli genç oyuncunun yanı sıra Wesley Sneijder ve Nigel de Jong’un da olduğu bazı futbolculara ciddi para cezalarının verilebileceği bildirildi.

KONGRE İÇİN İMZA KAMPANYASI

Galatasaray ’da olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi yönünde çalışmalar başladı. Kulübün üyelerinden avukat Ali Güvenç Kiraz, tüzük gereği kaydı açık üyelerin 5’te 1’inin imzasıyla olağanüstü genel kurula gidilebildiğini hatırlatıp “Çalışmalara başladık. Enteresan bir ilgi var” dedi. Kiraz, son mali kurulda 7 bin 800 kaydı açık üye bulunduğunu, rakamı 8 bin kabul etmeleri halinde de 1600 imzanın yeterli olacağını sözlerine ekledi