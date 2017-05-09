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FUTBOL

Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)

09 Mayıs 2017 Salı, 11:20:59

  • 1 Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)
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    GALATASARAY'DA YILDIZ HAREKATI

    Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

     

  • 2 Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)
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    Fanatik'in haberine göre; sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester City’de bulunan Wilfried Bony’nin transferi için uzun süredir takipte olan Galatasaray, teklif yapmaya hazırlanıyor. 

  • 3 Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)
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    Futbol direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek hem oyuncunun menajeriyle, hem de City kulübüyle görüşme yapacağı belirtiliyor. 

  • 4 Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)
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    Sarı-kırmızılı ekip, Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ancak uygun bir satın alma opsiyonu üzerinde mutabakat sağlanırsa, Galatasaray bu maddeyi de kontrata koyduracak.

  • 5 Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)
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    İKİNCİ İSİM KONYASPOR'DAN

    Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim ise Konyaspor forması giyen Riad Bajic. 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 10 dakika önce
    Galatasarayda Boşnak aşısı bir türkü tutmuyor. Elvir Boliç, Elvir Baliç, İzzet Hajroviç örnekleri ortada.
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