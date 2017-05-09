Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)

GALATASARAY'DA YILDIZ HAREKATI
Önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.
Fanatik'in haberine göre; sezonu Stoke City’de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester City’de bulunan Wilfried Bony’nin transferi için uzun süredir takipte olan Galatasaray, teklif yapmaya hazırlanıyor.
Futbol direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek hem oyuncunun menajeriyle, hem de City kulübüyle görüşme yapacağı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ancak uygun bir satın alma opsiyonu üzerinde mutabakat sağlanırsa, Galatasaray bu maddeyi de kontrata koyduracak.
İKİNCİ İSİM KONYASPOR'DAN
Galatasaray’ın ilgilendiği bir diğer isim ise Konyaspor forması giyen Riad Bajic.