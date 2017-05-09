Günün transfer dedikoduları (09.05.2017)

14 | 20

Fotomaç'ın haberine göre; Kjaer'den beklenen para en az 10 milyon euro. Yönetim, bu parayı veren kulüp olursa görüşme yapabileceğini Kjaer'e aktardı. 28 yaşındaki başarılı stopere Hull City, Marsilya ve Milan kulüpleri talip oldu. Milan, oyuncuyla bağlantı kurup görüşme talep etti.