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FUTBOL

Sneijder çıldırttı

09 Mayıs 2017 Salı, 12:10:33

  • 1 Sneijder çıldırttı
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    Ve Galatasaray’da eski defterler de açılıyor... Igor Tudor’un, başkan Dursun Özbek’e, “Benim arkamdan organizasyon yapıyor” dediği Wesley Sneijder, sabırları taşırdı.

  • 2 Sneijder çıldırttı
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    TUDOR FAKTÖRÜ

    Hırvat teknik adamın Fenerbahçe derbisi öncesinde attığı barış adımına karşın Sneijder’in sürdürdüğü tavır ve Tudor’un “Bu şekilde devam edemeyiz” sözleri üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.

  • 3 Sneijder çıldırttı
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    Sezonun tamamlanmasını bekleyen sarı kırmızılılar, Sneijder’e ağır bir fatura çıkarma hazırlığında. İşte bu faturayla Hollandalı yıldızın önüne konacak vukuatları...

  • 4 Sneijder çıldırttı
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    "YA TERİM YA BEN"

    Mart 2013’teki Galatasaray-Gençlerbirliği maçında dönemin teknik direktörü Fatih Terim 57. dakikada kendisini oyundan aldı. 

  • 5 Sneijder çıldırttı
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    Sinirlenen Wesley Sneijder, kenara geldiğinde uzatılan montu fırlattı, soyunma odasında rest çekti ve “Yeter artık. Ya Terim, ya ben! Başkanla konuşacağım” diye bağırdı. Ancak başkan Ünal Aysal, o dönem Terim’den yana tavır aldı.

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