Sneijder çıldırttı

Ve Galatasaray’da eski defterler de açılıyor... Igor Tudor’un, başkan Dursun Özbek’e, “Benim arkamdan organizasyon yapıyor” dediği Wesley Sneijder, sabırları taşırdı.
TUDOR FAKTÖRÜ
Hırvat teknik adamın Fenerbahçe derbisi öncesinde attığı barış adımına karşın Sneijder’in sürdürdüğü tavır ve Tudor’un “Bu şekilde devam edemeyiz” sözleri üzerine Galatasaray yönetimi harekete geçti.
Sezonun tamamlanmasını bekleyen sarı kırmızılılar, Sneijder’e ağır bir fatura çıkarma hazırlığında. İşte bu faturayla Hollandalı yıldızın önüne konacak vukuatları...
"YA TERİM YA BEN"
Mart 2013’teki Galatasaray-Gençlerbirliği maçında dönemin teknik direktörü Fatih Terim 57. dakikada kendisini oyundan aldı.
Sinirlenen Wesley Sneijder, kenara geldiğinde uzatılan montu fırlattı, soyunma odasında rest çekti ve “Yeter artık. Ya Terim, ya ben! Başkanla konuşacağım” diye bağırdı. Ancak başkan Ünal Aysal, o dönem Terim’den yana tavır aldı.