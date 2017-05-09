Sivasspor Kulübünün 50. kuruluş yıl dönümü

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü, 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1967 yılında Nusret Akça, Hüseyin Yıldırım, Hüseyin Pala, Nurettin Tarıkahya ve Yalçın Özden gibi isimlerin dönemin Sivas Belediye Başkanı Ahmet Durakoğlu'na ve Sivas Valisi Vefik Kitapçıgil'e giderek Sivasspor Kulübünü kurmak istediklerini dile getirdikleri hatırlatıldı.

Valinin olaya sıcak bakması ve kurulacak kulübün sadece sportif açıdan değerlendirilmemesi gerektiğini, bu oluşumun şehrin, kültürel, ekonomik ve sosyal hayatına da büyük bir hareketlilik getireceğini belirtmesi üzerine Sivasspor Kulübünün kurulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz kurulduğu günden beri ülkemizin en önemli spor kulüplerinden biri olmayı başarmış ve Sivas'ın da önemli bir markası haline gelmiştir. Kulübümüz bundan sonra da duruşu, başarıları ve Türk futboluna katkısı ile her zaman adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir. Kulübümüzün 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, nice başarılı yıllar geçirmesi dileğimizle, camiamıza ve 50 yıldır her zaman yanımızda olan taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. İyi ki varsın Sivasspor."