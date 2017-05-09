Trabzonspor´un yeni stadını fırtına vurdu!

Şenol Güneş Kompleksi´nin çatısındaki membranlar, etkili olan şiddetli rüzgardan zarar gördü. Şiddetli rüzgar, Şenol Güneş Kompleksi´ndeki yeni stadında maddi hasarlar meydana getirdi.

ONARIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Stadın batı üst tribününün üzerinde yer alan membranların bir kısmı şiddetli rüzgar nedeniyle yerlerinden koptu, kuzey tribün girişinde yer alan bazı duvarların da yıkıldığı gözlendi. Oluşan maddi hasarın ardından stadın çevresinde ve çatısında hemen onarım çalışmalarına başlandı.

18 ARALIK´TA AÇILMIŞTI

Resmi açılışı 18 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Şenol Güneş Kompleksi´ndeki stadın çatısı Smart Roof sistemiyle inşa edilmişti. Akıllı ve çevreci olarak bilinen Smart Roof sistemi ile stad, kendini temizleyen ve hava kirliliğini gideren Türkiye'nin ilk spor kompleksi olarak kayıtlara geçmişti.