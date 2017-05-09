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FUTBOL

Tudor'dan zehir zemberek rapor

09 Mayıs 2017 Salı, 13:33:54

  • 1 Tudor'dan zehir zemberek rapor
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    Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.

  • 2 Tudor'dan zehir zemberek rapor
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    3-1'lik yenilginin ardından soyunma odasına inen ardından da Florya'ya çıkartma yapan Başkan Dursun Özbek, oyunculardan kendilerini bir an önce düzeltmelerini isterken Igor Tudor'a da ev ödevi verdi.

  • 3 Tudor'dan zehir zemberek rapor
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    Hırvat hocadan, gördüğü sorun ve eksikleri tek tek yazmasını istedi.

  • 4 Tudor'dan zehir zemberek rapor
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    Fotomaç'ın haberine göre; takım içinde kendisine karşı bir yapılanma olduğunu düşünen Tudor, eline kalemi kağıdı aldı ve yanlış gördüklerini yazıp yönetime sundu.

  • 5 Tudor'dan zehir zemberek rapor
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    Kasımpaşa maçının ardından, "Alınan sonuçta hocaların payı vardı ama Galatasaray'ın sıkıntısı hoca değil" diyerek oyuncuları işaret eden genç hoca, Muslera'dan Sneijder'e sert ifadeler kullandı.

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