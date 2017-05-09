09 Mayıs 2017 Salı, 13:33:54 | Güncelleme: 15:51:18
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Kasımpaşa maçının ardından Galatasaray'da olağanüstü günler yaşanıyor.
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3-1'lik yenilginin ardından soyunma odasına inen ardından da Florya'ya çıkartma yapan Başkan Dursun Özbek, oyunculardan kendilerini bir an önce düzeltmelerini isterken Igor Tudor'a da ev ödevi verdi.
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Hırvat hocadan, gördüğü sorun ve eksikleri tek tek yazmasını istedi.
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Fotomaç'ın haberine göre; takım içinde kendisine karşı bir yapılanma olduğunu düşünen Tudor, eline kalemi kağıdı aldı ve yanlış gördüklerini yazıp yönetime sundu.
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Kasımpaşa maçının ardından, "Alınan sonuçta hocaların payı vardı ama Galatasaray'ın sıkıntısı hoca değil" diyerek oyuncuları işaret eden genç hoca, Muslera'dan Sneijder'e sert ifadeler kullandı.
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İşte Igor Tudor'un yönetime sunduğu ve çok ses getirecek o rapor:
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-Muslera düşüşte. Çünkü arkasında iyi bir yedeği yok.
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-Ahmet iyi niyetli ama asla bu takımda oynayamaz. Semih, Koray da öyle...
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-Serdar sakatlık düşüncesini kafasından atamıyor.
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-Sabri ile Selçuk İnan arasındaki kaptanlık çekişmesi takımı çok etkiliyor.
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-Carole, Linnes ve Cavanda, G.Saray ayarında değil.
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-Nigel de Jong'u bundan sonra antrenmanlarımda görmek istemiyorum.
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-Yasin Öztekin'in kafası ücretinin az olmasında.
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-Wesley Sneijder mi teknik direktör, ben mi? Bunun kararını siz vereceksiniz!
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-Bruma, G.Saray'ı kafasında silmiş. Kendisine oynuyor.
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-Garry Rodrigues de takımın havasına uydu.
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-Sinan Gümüş gereksiz yere şımartılmış.
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-Eren gitmek istiyor ve kendisini idmanlara veremiyor.
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MUSLERA DA ÇÖKTÜ
Takımın kötü gidişatına Fernando Muslera da ayak uydurdu. Avrupa'nın en iyi kalecileri arasında adı geçen başarılı eldiven, sarı-kırmızılı ekibin savunma performansının sıkça eleştirildiği dönemde kalesini gole kapatmakta büyük güçlük çekti.
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30 lig maçında 36 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi sadece 8 karşılaşmada kalesini kapatabildi.