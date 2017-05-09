"Avrupa, olmazsa olmazımız"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Avrupa kupalarına katılmayı 'olmazsa olmaz' olarak gördüklerini söyledi.

Çubukçu, yaptığı açıklamada, ligin son 2 haftasında sahalarında Gençlerbirliği ve Kayserispor karşısında kaybettikleri puanların üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Ligin ikinci yarısında yaptıkları çıkışla Avrupa hedefinin kapısına kadar geldiklerini belirten Çubukçu, "Son 2 haftada beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Bu kayıplardan dersler alıp yolumuza devam edeceğiz. Bu takım, ikinci yarıdaki başarısıyla bu hedefi getirdi, Avrupa'ya katılma hakkını da bu takım alacaktır." dedi.

Son 4 haftaya girilirken artık puan kaybına tahammüllerinin kalmadığını, kalan maçlarda 12 puan çıkarmak zorunda olduklarını vurgulayan Çubukçu, "İlk yarıdaki tabloyu dile getirmek istemiyoruz. İkinci yarıda bu takım 30 puan toplayarak buralara geldi. Kalan 4 maçımızı da kazanacak güçte olduğumuzu biliyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bir emek var ve bunun karşılığını almak istiyoruz. Bu puanlara Avrupa kupalarına katılarak anlam kazandırmak istiyoruz. Avrupa'ya olmazsa olmaz gözüyle bakıyoruz." diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZI SON İKİ MAÇTA ÜZDÜK"

Taraftarları mutlu edememenin de üzüntüsünü yaşadıklarını aktaran Çubukçu, şöyle devam etti:

"Kazanmamız gereken 2 maçta galip gelemedik ancak hedefimizden kopmadık. Özellikle yeni stadımızın ardından büyük bir taraftar desteğini arkamızda bulduk. Taraftarlarımızı son iki maçta üzdük ama bu takımı zorluklarla oluşturduk. Yeni kurulan takımımızla, devre arasında transferlerle bir yere kadar geldik. Bir takım olma adına mesafe kat ettik. İnşallah, yapacağımız transferlerle daha da güçlenerek taraftarlarımızla hep beraber mutluluklar yaşayacağız."

Adanaspor ile hafta sonu yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını kaydeden Çubukçu, "İyi bir hazırlık dönemi geçirerek kayıpları telafi etmemiz gerekiyor. Son haftaya kadar bu mücadele devam edecek. Sezon sonunu iyi bir şekilde tamamlayıp gelecek sezona başlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

RODALLEGA İLE GÖRÜŞME

Çubukçu, Kayserispor maçında oyundan alınmasına tepki gösteren Kolombiyalı golcü oyuncu Hugo Rodallega ile görüştüklerini anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulu olarak kulübümüzün duruşuna uygun olmayan bu tarz davranışlara taviz vermemiz mümkün değil. Rodallega, bize davranışının yanlış anlaşıldığını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Dünkü antrenman öncesi yapılan toplantıda hem takım arkadaşlarından hem de teknik direktörümüz Ersun Yanal'dan özür diledi. Bu konu gündemimizden kalktı. Artık önümüze Trabzonspor'u taşıyacağımız yere bakıyoruz."