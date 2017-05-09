Işık Eyigüngör: "Bu insanların Türk sporunda yeri yok"

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, HABERTÜRK TV'de Gün Ortası programında Balçiçek İlter'in konuğu oldu. Eyigüngör, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisine saldırmasyla ilgili konuştu. İşte Eyigüngör'ün sözleri:

"Türk sporu için geçmiş olsun. Yazık diyorum. Türk sporu için 7 Mayıs 2017 tarihi kara bir lekedir. İnsanlar spor yapmak istiyorlar, yöneticiler Türk sporuna destek olmak istiyorlar. Şu görüntülere baktığınız zaman, rezalet. Biz ev sahibiyiz, Fenerbahçe misafir. Ev sahibi olarak misafir geldiği zaman ayağa kalkarız, elimizi uzatırız, hoşgeldin deriz. Ben 'Hoşgeldiniz' deyip sağ elimi uzattığımda, Aziz Yıldırım sol gözüme darbe vurdu. Kıpkırmızı bir suratla geldi, hissettim gelirken. Bana yaklaşan bir insana arkamı dönmek Türk örf ve adetlerine göre yanlıştır. Fiziksel saldırı olacağını düşünmedim. 110 yıllık çınar olan Fenerbahçe'nin başkanının bu kadar acayip bir hareket yapacağı aklımın ucuna gelmedi. Sözlü olabilirdi ama böyle vurması çok enteresan. Yazık. Kızlarım var, tribünde bir sürü hanımefendi var. O anda bir şey hissetmedim. 10 tane yer ayırdık biz Fenerbahçe'ye. Bunlar soruşturma dosyalarında vardır zaten."

"BAZILARINDA SİLAH VARDI"

"4 yönetici geldi, geri kalanları tanımıyoruz. Kim oldukları belli değil. Çok acı bir şey söylüyorum; bazılarında silah vardı. Nasıl içeri girerler? 2 yakın koruması var dediler. Benim bildiğim yakın koruma devletin verdiği polis bile olsa müsabakada görevli değilse silahla içeri giremez. Biz bunu bugünkü maç için de Emniyet'i uyardık. Bu olay için geldikleri aşikar. Spor kamuoyu bu insanları tanıyor. 4-5 kişide silah görüldü. Ne acıdır ki; örf ve adetlerimize göre kadına el kalkmaz, eşime, kızlarıma ve oradaki bayanlara saldırıldı. Yazık diyorum. İtmeler, el-kol hareketleri... Eşim, Fenerbahçe yöneticisi var Cenk Başak, o havadan karate yapar gibi uçarken onu kolunda tutmaya çalışıyor. Emniyet'te var bu görüntüler. Biz Türk sporuna destek olmaya çalışıyoruz. Devletimiz spor yasasını çıkartıyor. 6222 kanununu, sporda şiddet yasasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı şiddetle bu olayı başlatıyor. Taraftarlar yaparsa ne diyeceksiniz? Başkan yapıyor bunu."

"BU TÜR İNSANLARIN TÜRK SPORUNDA YERİ YOK"

"Ben şahıs olarak darp raporu aldım. Başvuru yaptık. Devletimizin bu işi acil müdahale etmesi lazım. Türk sporunun ilerlemesini istiyorsak bu tür insanların Türk sporunda yeri yok. Bu gibi insanların yasaklanması lazım, yöneticilik yapmaması lazım. Ben 5 buçuk yıl yönetim kurulunda çalıştım. Benim kişisel bir sorunum yok. Onun varsa bilemeyeceğim. Kendisi bizi, 4 arkadaşımla beraber disiplin kuruluyla ihraç etti. Tüzüğe göre yönetimin imzalaması lazım, 7 ay oldu vermediler. Versinler, biz de mahkemeye gidelim. Ben gitmeyeceğim, diğer arkadaşlarımı bilemiyorum. 110 yıllık kulübünde başında Aziz Yıldırım olduğu sürece yazık diyorum, ne yapayım ben o kulüpte? Transfer konusunda... Aziz Yıldırım, 1998'den beri başkan, bütün branşlarda final oynayınca böyle dedikodular çıkar. Yanındaki yöneticiler yanlış yönlendiriyor bence. 'Bize protokolden yer vermedi' dediler. Bizim yazımız var, 11 tane protokolden 85 ya da 97 tane taraftarlar için ayrılmış evraklarımız vardır. Kendi sitelerinde bizim kağıtlarımızı yayınladılar, kendi haberleri yok."

"BİZ TARAFTAR KULÜBÜ DEĞİLİZ"

"Taraftara gelince... Biz taraftar kulübü değiliz. Efes Pilsen kurulduğunda 1 tane taraftarı yoktu. Efes başarılı oldukça taraftar oldu. Bizde de yavaş yavaş taraftarımız oldu. Biz en son 4 Mart'ta kupa kazandık, İzmir'de. 50 kişiydik salondaydık. İkinci periyotta 3 bin kişi Yakın Doğu diye bağırmaya başladı. Bu o kadar temiz bir duygu ki... Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi ile ilgili birkaç beyanı var... Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir üniversitesidir. 7 tane branşta sporcuları vardır. 1450 sporcusu vardır. Kadınlar Ligi'nde de geçen sene benim başında olduğum Basketbolu Geliştirenler Spor Kulübü Derneği idik biz. Tek kulüp olduk, Yakın Doğu Üniversitesi olduk. Avrupa'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanımadığı bir dönemde biz, Avrupa şampiyonu olduk, Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs'a kupa getirdik. Kuzey Kıbrıs'ı tanımayan Avrupa'ya alın size ders dedik."