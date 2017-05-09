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Talisca
FUTBOL

Talisca, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Anderson Talisca, Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:16:17 Güncelleme: 14:55:14

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 3 dakika önce
    sampiyonnnnn
  • Misafir 9 dakika önce
    bir defada adaletli davranin en az 3 maç
  • Misafir 27 dakika önce
    şampiyon beşiktaş
  • Misafir 35 dakika önce
    kimse taraflı yorum yapmasın,türk futbolcu yapınca ceza var,yabancıya niye olmasın,bırakın bu yabancı sevdasını
  • Misafir 38 dakika önce
    Emre Belezoğlu rize maçından sonra sevk edildi ve 50 bin tl ceza aldı...bakalım taliscaya ne vercekler merak ediyorum
  • Misafir 60 dakika önce
    haketti .boyle futbolcu olmaz.yurtdisindan gelip turklere bu hareketi yapamassin
  • Misafir 1 saat önce
    merak ediyorum Volkan efendinin ettiği küfürleri pfdk görmüyor mu ?
  • Misafir 1 saat önce
    Volkanada ceza hem küfür hem tehdit var.
  • Misafir 1 saat önce
    sezonu kapatır ceza ile.Başakşehir şampiyon
  • Misafir 1 saat önce
    volkan neler neler yaptı sonuc ? talısca en az 3 mac ceza alacak bjk zaten talısca sız cok zor gol atıyo
  • Misafir 1 saat önce
    oyunlar basladı en iyi adamlarını alacaklar ellerınde helal be
  • Misafir 1 saat önce
    hemen sevkedin hemen gec kaldiniz. basaksehirin dayakcilarinin cezasini indirin el hareketinde pfdk ya sevkedin. Sampiyonlugu engellemek icin yapin herseyi.
  • Misafir 1 saat önce
    8 maç ceza verin terbiyesizliğe gerek yok
  • Misafir 1 saat önce
    5 sene ceza verin. Başakşehir topluca adam dövüyor, 1 maç, Talsca'ya 1001 maç verin omurgasızlar.
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