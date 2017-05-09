Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
AYRINTILAR BİRAZDAN...
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YORUMLAR 14
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Misafir 3 dakika öncesampiyonnnnn00
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Misafir 9 dakika öncebir defada adaletli davranin en az 3 maç00
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Misafir 27 dakika önceşampiyon beşiktaş00
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Misafir 35 dakika öncekimse taraflı yorum yapmasın,türk futbolcu yapınca ceza var,yabancıya niye olmasın,bırakın bu yabancı sevdasını63
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Misafir 38 dakika önceEmre Belezoğlu rize maçından sonra sevk edildi ve 50 bin tl ceza aldı...bakalım taliscaya ne vercekler merak ediyorum30
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Misafir 60 dakika öncehaketti .boyle futbolcu olmaz.yurtdisindan gelip turklere bu hareketi yapamassin96
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Misafir 1 saat öncemerak ediyorum Volkan efendinin ettiği küfürleri pfdk görmüyor mu ?66
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Misafir 1 saat önceVolkanada ceza hem küfür hem tehdit var.93
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Misafir 1 saat öncesezonu kapatır ceza ile.Başakşehir şampiyon36
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Misafir 1 saat öncevolkan neler neler yaptı sonuc ? talısca en az 3 mac ceza alacak bjk zaten talısca sız cok zor gol atıyo33
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Misafir 1 saat önceoyunlar basladı en iyi adamlarını alacaklar ellerınde helal be30
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Misafir 1 saat öncehemen sevkedin hemen gec kaldiniz. basaksehirin dayakcilarinin cezasini indirin el hareketinde pfdk ya sevkedin. Sampiyonlugu engellemek icin yapin herseyi.30
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Misafir 1 saat önce8 maç ceza verin terbiyesizliğe gerek yok60
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Misafir 1 saat önce5 sene ceza verin. Başakşehir topluca adam dövüyor, 1 maç, Talsca'ya 1001 maç verin omurgasızlar.30
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