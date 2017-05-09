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Talisca
FUTBOL

Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı Anderson Talisca, Fenerbahçe derbisindeki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

09 Mayıs 2017 Salı, 14:16:17 Güncelleme: 18:25:18

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yapan Brezilı futbolcu, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehdit” başlıklı 41. maddesi göre işlem görecek. Bu maddeye göre Talisca'nın 2 ila 5 maç arası ceza alma ihtimali bulunuyor. Bu durumun ardından cezaya itiraz eden Beşiktaş kulübü, disiplin kurulundan duruşmalı savunma talebinde bulundu. Talebin kabul görmesi halinde kulüp başkanı Fikret Orman duruşmaya katılarak, savunmayı bizzat kendisi yapacak.

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.

 

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YORUMLAR 18
  • Misafir 2 saat önce
    volkan yeter artik yaptigin pisliklerin sayisini unuttuk
  • Misafir 3 saat önce
    şampiyon beşiktaşşşşş provakosyana devam etmekle fenerbaçenin eline 3. lükten başka birşey geçmeyecek bilsinler
  • Misafir 3 saat önce
    böyle oyuncuların türkiye'den men edilmesi gerekir
  • Misafir 3 saat önce
    sampiyonnnnn
  • Misafir 3 saat önce
    bir defada adaletli davranin en az 3 maç
  • Misafir 3 saat önce
    şampiyon beşiktaş
  • Misafir 3 saat önce
    kimse taraflı yorum yapmasın,türk futbolcu yapınca ceza var,yabancıya niye olmasın,bırakın bu yabancı sevdasını
  • Misafir 4 saat önce
    Emre Belezoğlu rize maçından sonra sevk edildi ve 50 bin tl ceza aldı...bakalım taliscaya ne vercekler merak ediyorum
  • Misafir 4 saat önce
    haketti .boyle futbolcu olmaz.yurtdisindan gelip turklere bu hareketi yapamassin
  • Misafir 4 saat önce
    merak ediyorum Volkan efendinin ettiği küfürleri pfdk görmüyor mu ?
  • Misafir 4 saat önce
    Volkanada ceza hem küfür hem tehdit var.
  • Misafir 4 saat önce
    sezonu kapatır ceza ile.Başakşehir şampiyon
  • Misafir 4 saat önce
    volkan neler neler yaptı sonuc ? talısca en az 3 mac ceza alacak bjk zaten talısca sız cok zor gol atıyo
  • Misafir 4 saat önce
    oyunlar basladı en iyi adamlarını alacaklar ellerınde helal be
  • Misafir 4 saat önce
    hemen sevkedin hemen gec kaldiniz. basaksehirin dayakcilarinin cezasini indirin el hareketinde pfdk ya sevkedin. Sampiyonlugu engellemek icin yapin herseyi.
  • Misafir 4 saat önce
    8 maç ceza verin terbiyesizliğe gerek yok
  • Misafir 4 saat önce
    5 sene ceza verin. Başakşehir topluca adam dövüyor, 1 maç, Talsca'ya 1001 maç verin omurgasızlar.
  • Misafir 3 saat önce
    başakşehirli oyuncuların kavgasını kaç kişi gördü diyelim ki bin kişi peki talişkanın iğrenç hareketini kaç kişi yaklaşık 50 milyon anladın.
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