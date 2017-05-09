Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yapan Brezilı futbolcu, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehdit” başlıklı 41. maddesi göre işlem görecek. Bu maddeye göre Talisca'nın 2 ila 5 maç arası ceza alma ihtimali bulunuyor. Bu durumun ardından cezaya itiraz eden Beşiktaş kulübü, disiplin kurulundan duruşmalı savunma talebinde bulundu. Talebin kabul görmesi halinde kulüp başkanı Fikret Orman duruşmaya katılarak, savunmayı bizzat kendisi yapacak.

Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.