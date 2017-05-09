Talisca, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaşlı futbolcu Talisca, Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e yaptığı orta parmak hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'e el hareketi yapan Brezilı futbolcu, talimatın “Kişilik haklarına saldırı, hakaret ve tehdit” başlıklı 41. maddesi göre işlem görecek. Bu maddeye göre Talisca'nın 2 ila 5 maç arası ceza alma ihtimali bulunuyor. Bu durumun ardından cezaya itiraz eden Beşiktaş kulübü, disiplin kurulundan duruşmalı savunma talebinde bulundu. Talebin kabul görmesi halinde kulüp başkanı Fikret Orman duruşmaya katılarak, savunmayı bizzat kendisi yapacak.
Hakem, gözlemci ve temsilci raporlarında yer almayan Talisca ve Volkan Demirel olayı için görüntüleri inceleyen TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili sevke gerek görmedi.
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Misafir 2 saat öncevolkan yeter artik yaptigin pisliklerin sayisini unuttuk00
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Misafir 3 saat önceşampiyon beşiktaşşşşş provakosyana devam etmekle fenerbaçenin eline 3. lükten başka birşey geçmeyecek bilsinler00
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Misafir 3 saat önceböyle oyuncuların türkiye'den men edilmesi gerekir33
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Misafir 3 saat öncesampiyonnnnn33
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Misafir 3 saat öncebir defada adaletli davranin en az 3 maç03
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Misafir 3 saat önceşampiyon beşiktaş93
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Misafir 3 saat öncekimse taraflı yorum yapmasın,türk futbolcu yapınca ceza var,yabancıya niye olmasın,bırakın bu yabancı sevdasını126
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Misafir 4 saat önceEmre Belezoğlu rize maçından sonra sevk edildi ve 50 bin tl ceza aldı...bakalım taliscaya ne vercekler merak ediyorum90
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Misafir 4 saat öncehaketti .boyle futbolcu olmaz.yurtdisindan gelip turklere bu hareketi yapamassin129
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Misafir 4 saat öncemerak ediyorum Volkan efendinin ettiği küfürleri pfdk görmüyor mu ?912
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Misafir 4 saat önceVolkanada ceza hem küfür hem tehdit var.126
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Misafir 4 saat öncesezonu kapatır ceza ile.Başakşehir şampiyon612
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Misafir 4 saat öncevolkan neler neler yaptı sonuc ? talısca en az 3 mac ceza alacak bjk zaten talısca sız cok zor gol atıyo66
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Misafir 4 saat önceoyunlar basladı en iyi adamlarını alacaklar ellerınde helal be60
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Misafir 4 saat öncehemen sevkedin hemen gec kaldiniz. basaksehirin dayakcilarinin cezasini indirin el hareketinde pfdk ya sevkedin. Sampiyonlugu engellemek icin yapin herseyi.90
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Misafir 4 saat önce8 maç ceza verin terbiyesizliğe gerek yok93
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Misafir 4 saat önce5 sene ceza verin. Başakşehir topluca adam dövüyor, 1 maç, Talsca'ya 1001 maç verin omurgasızlar.90
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Misafir 3 saat öncebaşakşehirli oyuncuların kavgasını kaç kişi gördü diyelim ki bin kişi peki talişkanın iğrenç hareketini kaç kişi yaklaşık 50 milyon anladın.00