Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:55:37 | Güncelleme: 16:05:51
AA
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İspanyol spor basını, milli oyuncu Arda Turan'ın 4'ü Atletico Madrid ve 2'si Barcelona'da olmak üzere 6 sezondur forma giydiği La Liga'ya yaz transfer döneminde veda edeceği yönündeki iddialarını yoğunlaştırdı.
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Barcelona Kulübünü yakından takip eden El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının büyük olasılık olduğunu savunup, Türk futbolcunun yerine düşünülen oyuncularla ilgili iddiasını manşetine çıkardı.
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"Arda'nın yedek parçaları" başlığı altında verilen haber şöyle:
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"Barcelona, Türk futbolcuyu en az 25 milyon euro'ya satmak istiyor. Barça, Arda'nın yerine kaliteli ve çok nitelikli bir orta saha oyuncusu arıyor."
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"İlk adaylar, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Borussia Dortmund'dan Reus ve Sevilla'dan Vitolo."
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Arda Turan'ın Barcelona'da geçirdiği iki sezonda "büyük beklentileri karşılayamadığını" öne süren Katalan spor gazetesi şöyle devam etti:
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"Arda'dan Iniesta ve Neymar kalitesinde bir futbol bekleniyordu ama bunu karşılayamadı. Önemli maçlarda belirleyici olamadı."
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"Ayrıca onun en büyük destekçisi teknik direktör Luis Enrique de sezon sonunda gidiyor. Arda, önemli transfer teklifleri aldı ve kulüp onu satmak istiyor."
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Milli futbolcunun Çin'den gelen sezon başına net 18 milyon euro'luk teklifi reddettiğini savunan El Mundo Deportivo iddialarını şu şekilde sürdürdü:
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"Çin kulüplerinden gelen teklifler geçerliliğini koruyor. Ayrıca Arda'nın menajeri, Arsenal ve Inter kulüpleriyle de görüşmeler yapıyor."
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"Arda Turan'a yakın kaynaklar Türk futbolcunun gelecek sezon Premier Lig'de forma giyme olasılığını daha yüksek gösteriyor."
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Bu arada Marca gazetesi de mevcut durumda Haziran 2020'ye kadar Barcelona Kulübü ile sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Arda Turan'ı yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilecek futbolcuların başında gösterdi.
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Marca, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'un transfer iddialarını yalanlamasına rağmen Barcelona Kulübünün Türk futbolcuyu satmak istediğini ileri sürdü.