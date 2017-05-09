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FUTBOL

Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor

09 Mayıs 2017 Salı, 15:55:37 AA

  • 1 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
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    İspanyol spor basını, milli oyuncu Arda Turan'ın 4'ü Atletico Madrid ve 2'si Barcelona'da olmak üzere 6 sezondur forma giydiği La Liga'ya yaz transfer döneminde veda edeceği yönündeki iddialarını yoğunlaştırdı.

  • 2 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
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    Barcelona Kulübünü yakından takip eden El Mundo Deportivo gazetesi, Arda Turan'ın sezon sonunda takımdan ayrılmasının büyük olasılık olduğunu savunup, Türk futbolcunun yerine düşünülen oyuncularla ilgili iddiasını manşetine çıkardı.

  • 3 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
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    "Arda'nın yedek parçaları" başlığı altında verilen haber şöyle:

  • 4 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
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    "Barcelona, Türk futbolcuyu en az 25 milyon euro'ya satmak istiyor. Barça, Arda'nın yerine kaliteli ve çok nitelikli bir orta saha oyuncusu arıyor."

  • 5 Arda Turan Barcelona'dan ayrılıyor
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    "İlk adaylar, Paris Saint-Germain'den Angel Di Maria, Borussia Dortmund'dan Reus ve Sevilla'dan Vitolo."

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