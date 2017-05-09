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Bursaspor-Beşiktaş bilet
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Bursaspor'da Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü Bursa'da oynanacak Bursaspor-Beşiktaş maçının bilet satış programı belli oldu

09 Mayıs 2017 Salı, 16:39:35 Güncelleme: 16:42:04

Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00'dan itibaren satışa çıkacak.

Bursaspor-Trabzonspor karşılaşmasının bilet fiyatları, "VIP 1. ve 2. Balkon 200, Batı Alt Tribün 100, Spor Toto Alt Tribün 50, Spor Toto Tribün 40, Güney Kale Arkası (TOFAŞ) Tribünü 20 ve Misafir Tribünü 26 lira" olarak belirlendi.

Biletlerin, stat gişeleri, "www.passo.com.tr" internet sitesi, aktif satış noktaları ve N'Kolay satış noktalarından satılacağı kaydedildi.

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