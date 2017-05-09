ÖNE ÇIKANLAR
Ümit Özat
FUTBOL

Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yeni sözleşme imzalayacak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktörü Ümit Özat'ın sözleşmesini uzatmaya karar verdi

09 Mayıs 2017 Salı, 17:08:34 Güncelleme: 17:10:52

DHA'nın haberine göre, Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10. haftasında İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılması ile  Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat'la yönetim devam kararı aldı.

Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor  maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve  7 mağlubiyet ile 29 puan topladı. 

Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puanla 8. sırada bulunan başken ekibinde teknik direktör Özat'ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (11 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (10 Mayıs 2017)
Aziz Yıldırım salona girebilecek
BASKETBOL

Cezaya rağmen salona girebilecek!