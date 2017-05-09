Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yeni sözleşme imzalayacak

DHA'nın haberine göre, Spor Toto Süper Ligi Hasan Doğan Sezonu 10. haftasında İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılması ile Gençlerbirliği takımının başına getirilen Ümit Özat'la yönetim devam kararı aldı.



Bu sezon sonuna kadar takımın başına 11. haftada Kayserispor maçıyla getirilen Ümit Özat, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 29 puan topladı.



Özat göreve gelinceye kadar deplasman galibiyeti olamayan Gençlerbirliği, Özat ile 3 deplasman galibiyeti aldı. Ligde 40 puanla 8. sırada bulunan başken ekibinde teknik direktör Özat'ın, bu hafta içinde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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