PFDK'dan Şanlıurfaspor ve Elazığspor'a ceza

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Şanlıurfaspor'un Balıkesirpor'u konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe 75 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Maçtan sonra müsabaka hakemine hakaret ve saldırı gerekçeleriyle Şanlıurfaspor'un yöneticilerinden Mehmet Giray Küçük'e 100 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira, Şanlıurfaspor'un görevlileri Yusuf Onur Özer ve Azmi Küçük'e ise 50'şer gün hak mahrumiyeti cezası uygulandığı açıklandı.

Kurul, Elazığspor'a ise Büyükşehir Gaziantepspor maçında çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 80 bin lira cezası uygulandığı kaydedildi.

Manisasporlu Nikola Mikic'in, Altınordu maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldığı belirtildi.

Öte yandan Spor Toto 3. Lig ekibi Kocaelispor'a 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildiği de bildirildi.