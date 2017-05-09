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TFF 1.Lig'de 33. ve 34. haftanın programı

TFF 1. Lig'de daha önce ilan edilen 33. ve 34. hafta müsabaka programı yeniden düzenlendi. TFF 1.Lig'de tüm maçların aynı gün, aynı saatte oynanmasına karar verildi

09 Mayıs 2017 Salı, 17:47:04 Güncelleme: 17:51:01

TFF 1.Lig'de son 2 haftaya girildi. Süper Lig yolundaki takımlar ve lige tutunmaya çalışan takımlar tüm kozlarını oynuyor. Puan kaybının telafisinin olmadığı haftalara girilirken TÜrkiye Futbol Federasyonu, 1.Lig'de oynanacak karşılaşmalarla ilgili ilan edilen maç programlarında düzenlemeye gitti. TFF, tüm maçların aynı gün ve aynı saatte oynanmasına karar verdi. TFF'nin sitesinden yapılan açıklamaya göre; 33. hafta maçları 14 Mayıs, 34. hafta maçları ise 20 Mayıs 2017 tarihinde oynanacak. 

TÜRKİYE BİRİNCİ LİGİ'NDE MAÇ FİKSTÜRÜ

14.05.2017 Pazar 17.00

ELAZIĞSPOR - BALIKESİRSPOR

EVKUR YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR 

MANİSASPOR - ŞANLIURFASPOR 

ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR 

BANDIRMASPOR - MERSİN İDMANYURDU

ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU A.Ş.

GİRESUNSPOR - DENİZLİSPOR

GÖZTEPE A.Ş - SAMSUNSPOR

ESKİŞEHİRSPOR- GAZİANTEP B.Ş. BLD. SPOR

20.05.2017 Cumartesi 18.30

Boluspor-Manisaspor (Bolu Atatürk)

Büyükşehir Gaziantepspor-Giresunspor (Gaziantep)

Şanlıurfaspor-Elazığspor (Şanlıurfa GAP Arena)

Mersin İdmanyurdu-Adana Demirspor (Mersin)

Samsunspor-Bandırmaspor (Samsun 19 Mayıs)

Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

Altınordu-Eskişehirspor (Bornova)

Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

 

 

 

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