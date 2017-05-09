Juventus - Monaco | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, Monaco'yla kozlarını paylaşıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Juventus tura çok yakın. Finale yükselmek için son kozunu oynayacak olan Monaco'nun ise farklı kazanmaktan başka çaresi yok.
Dünyanın en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takım durumunda... Ligde şampiyonluğa koşan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı müzesine götürmek istiyor.
JUVENTUS - MONACO
STAT: Juventus Arena
SAAT: 21.45
HAKEM: Björn Kuipers
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2
JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain
YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Marchisio, Cuadrado
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
MONACO: Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Silva, Moutinho, Dirar, Mbappe, Falcao
YEDEKLER: De Sanctis, Fabinho, Diallo, Mendy, Lemar, Carrillo, Germain
TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim
İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?
MONACO
Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi.
İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.
JUVENTUS
İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.
Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.