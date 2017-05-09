Juventus - Monaco | CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Juventus, Monaco'yla kozlarını paylaşıyor. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Juventus tura çok yakın. Finale yükselmek için son kozunu oynayacak olan Monaco'nun ise farklı kazanmaktan başka çaresi yok.

Dünyanın en iyi savunma yapan takımlarından biri olan Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde en az gol yiyen takım durumunda... Ligde şampiyonluğa koşan İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı müzesine götürmek istiyor.

JUVENTUS - MONACO



STAT: Juventus Arena

SAAT: 21.45

HAKEM: Björn Kuipers

YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 2

JUVENTUS: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain

YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Benatia, Asamoah, Rincon, Marchisio, Cuadrado

TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

MONACO: Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Silva, Moutinho, Dirar, Mbappe, Falcao

YEDEKLER: De Sanctis, Fabinho, Diallo, Mendy, Lemar, Carrillo, Germain

TEKNİK DİREKTÖR: Leonardo Jardim

İKİ TAKIM YARI FİNALE NASIL GELDİ?

MONACO

Monaco Şampiyonlar Ligi'ne E Grubu'nda başladı. Fransız temsilcisi Bayer Leverkusen, Tottenham ve CSKA Moskova'nın bulunduğu grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Monaco bu performansıyla ikinci tura lider olarak yükseldi.

İkinci turda Manchester City ile eşleşen Fransız ekibi ilk maçı 5-3 kaybetmesine rağmen evindeki maçı 3-1 kazanarak tur atladı. Monaco çeyrek finalde karşılaştığı Borussia Dortmund'u ise deplasmanda 3-2 ve evinde 3-1'lik skorlarla yenerek yarı finale geldi.

JUVENTUS

İtalyan devi Juventus ise turnuvaya H Grubu'nda başladı. Sevilla, Lyon ve Dinamo Zagreb ile aynı grupta yer alan Juventus grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamladı ve lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Son 16 turunda Porto ile eşleşen Juventus deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0 galip gelerek son 8'e kaldı. Çeyrek finalde ise kupanın favorilerinden Barcelona ile karşılaşan İtalyanlar, 3-0 ve 0-0'lık sonuçlarla yarı finale adını yazdırdı.