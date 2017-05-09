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Galatasaray'da yeni sportif direktör Cenk Ergün oldu!

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılı kulüpteki yeniden yapılanma doğrultusunda Sportif AŞ'de futbol direktörlüğü görevine atandı.

09 Mayıs 2017 Salı, 20:04:07 Güncelleme: 20:34:25

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün'ün, Sportif AŞ'de futbol direktörlüğü görevine atandığı bildirildi.

Açıklamada, Florya'da futbol A takımı ve futbol akademisi bünyesinde tüm takımların sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün'ün, yurt içi ve yurt dışı kulüpler arası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacağı belirtildi.

Cenk Ergün'ün yardımcılığını ise futbol takımı idari menajeri Uğur Yıldız'ın yürüteceği duyuruldu.

Ayrıca, Florya'da futbol faaliyetleriyle ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda futbol takımı medya koordinatörü olarak Hasan Tankaya'nın, futbol takımı medya sorumlusu olarak ise Eray Sözen'in görev alacağı da açıklandı.

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