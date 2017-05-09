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FUTBOL

Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU

09 Mayıs 2017 Salı, 22:26:08

  • 1 Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
    1 | 18

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında Juventus ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Monaco'yu ağırladı.

  • 2 Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
    2 | 18

    Juventus sahaya Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain 11'i ile çıktı. 

  • 3 Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
    3 | 18

    Monaco ise Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Mendy, Moutinho, Silva, Mbappe ve Falcao ile finale çıkma mücadelesi verdi. 

  • 4 Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
    4 | 18

    Maça hızlı başlayan taraf Monaco oldu. 5. dakikada savunmadan seken top sonrası Mbappe'nin vuruşu direkten döndü, hakem öncesinde pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.

  • 5 Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU
    5 | 18

    22. dakikada Juventus mutlak bir gol pozisyonu yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Higuain'in aşırtma vuruşunda top kaleye gitmedi ve Glik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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