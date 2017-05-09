Juventus - Monaco | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş müsabakasında Juventus ilk maçta deplasmanda 2-0 yendiği Monaco'yu ağırladı.
Juventus sahaya Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Pjanic, Khedira, Alex Sandro, Dybala, Mandzukic, Higuain 11'i ile çıktı.
Monaco ise Subasic, Raggi, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Mendy, Moutinho, Silva, Mbappe ve Falcao ile finale çıkma mücadelesi verdi.
Maça hızlı başlayan taraf Monaco oldu. 5. dakikada savunmadan seken top sonrası Mbappe'nin vuruşu direkten döndü, hakem öncesinde pozisyonun ofsayt olduğuna hükmetti.
22. dakikada Juventus mutlak bir gol pozisyonu yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Higuain'in aşırtma vuruşunda top kaleye gitmedi ve Glik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.