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Muharrem Usta Trabzonspor
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Muharrem Usta: "Yola sabırla devam etmeliyiz"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta camiaya önemli mesajlar gönderdi

09 Mayıs 2017 Salı, 22:47:22 Güncelleme: 10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:11:52

Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Başkan Usta, “Ligin ikinci yarısında bir yapı ortaya çıktı. En azından geleceğe güvenli bakacak döneme geldik. Şimdi sağlıklı bir şekilde en az hata yaparak, mümkünse yapmadan bunun üzerine sabırla bu yolculuğa devam etmemiz lazım. Bizim şehrimizde sabır kelimesinin yerleşmesi tahammülü zordur. Ama bizim başkan olduğumuz dönemden itibaren şehir bize fazlasıyla sabretti. Karşılığını da görmeye başladılar” dedi.

Başkan Usta kongre yapıp yapmayacakları ile ilgili olarak “Ben böyle bir gündem olduğunu bilmiyorum. Millet kendi kendine uyduruyor, yazıyor, oynuyor. Net olarak söylüyorum kongre gündemimizde yok” dedi.

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