Cristian Baroni: "Fenerbahçe derbilerin takımıdır"

Onu en çok gol sevinçleriyle hatırlıyoruz... Sık sık güncellediği ilgi çekici sevinçlerle Fenerbahçeliler’in gönlünde taht kurmuş, önemli başarıların altına imza atmış bir oyuncu Cristian Baroni...



Fenerbahçe’ye 2009 yılında gelen ve 5 sezon geçiren başarılı orta saha Kanarya’nın bu sezon hedeflerine ulaşamamasına rağmen 1 derbi bile kaybetmemesini, Beşiktaş maçını ve duygularını Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'a açıkladı.



Cristian, “Fenerbahçe’nin derbilerde başarılı olmasını çok normal buluyorum. Fenerbahçe çok büyük bir takım ve bu yüzden işler kötü gittiğinde bile bu maçların üstesinden gelebiliyorlar. Bu yüzden son maçta olanlara da şaşırmadım. Fenerbahçe derbilerin takımıdır ve bu tür maçları sever” ifadelerini kullandı.





“TÜRKİYE’YE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Baroni ayrıca Türkiye’de unutulmaz zamanlar geçirdiklerinin altını çizerken, “Türkiye’de 2009 ve 2014 yılları arasında benim ve ailem açısında çok mutlu yıllar geçirdim. Türk insanları bizi çok iyi karşıladı ve ben bu sevgiyi, bu durumu çok özledim. Bu yüzden de her zaman Türk futboluna dönmenin bir yolunu düşünüyorum. Çünkü bunu gerçekleştirebilirsem hem ben hem de ailem çok memnun olacağız” ifadelerini kullandı.