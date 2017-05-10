Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor. 9 Mayıs Salı akşamı oynanan Juventus - Monaco karşılaşmasında 2-1'lik skorla ilk finalist olan Juventus'un rakibi, Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma ile belli olacak. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son finaslit belli oluyor. Ligin yarı final ilk maçında 3-0 galibiyet alan Real Madrid, Atletico Madrid deplasmanına avantajlı çıkacak. Atletico Madrid - Real Madrid maçı 10 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 21:45'te başlayacak. Vicente Calderon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı yayınlanacak.

DEV KARŞILAŞMAYI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki İspanyol ekibi Atletico Madrid ile Real Madrid arasında bugün oynanacak rövanş karşılaşmasında Türk hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır, Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında 10 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını, Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemleri ise Ali Palabıyık ve Barış Şimşek olacak.

İLK KARŞILAŞMADA RONALDO ŞOV YAPTI

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Atletico Madrid'i 3-0 ile geçti. Real Madrid'de hat-trick yapan Cristiano Ronaldo bir rekora daha imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında iki İspanyol ekibi Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon kupayı 11. kez müzesine götüren Real Madrid, rakibini Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ayağından bulduğu 3 golle mağlup ederek bu sezon da final oynama yolunda büyük bir avantaj sağladı. 10, 73 ve 86. dakikalarda Atletico Madrid ağlarını sarsan Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 50 gol barajını aşarak tarihe geçti. Portekizli yıldız eleme turlarında 52 gole ulaştı.