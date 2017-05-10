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Trabzonspor'da ilk hedef Ivelin Popov!

Trabzonspor yönetimi, Ersun Yanal’ın transfer listesinde yer alan 10 numaraların peşine düştü. İlk hedef liste başı olan Ivelin Popov...

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 01:39:16 Güncelleme: 09:29:20

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Kayseri yenilgisi sonrası sarf ettiği “Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kilidi açacak oyuncumuz yok” sözleri üzerine Bordo-Mavililer hareket geçiyor.



Yönetim, Yanal’ın transfer listesinde yer alan 10 numaraların peşine düşerken, ilk hedefin ise liste başı olan Ivelin Popov
olduğu öğrenildi.

Spartak Moskova formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki Bulgar oyuncu için önümüzdeki hafta içerisinde Rusya’ya yönetici heyetinin giderek, oyuncunun menajeriyle masaya oturacağı ve resmi transfer teklifinde bulunacakları bildirildi.

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