Trabzonspor'da ilk hedef Ivelin Popov!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın, Kayseri yenilgisi sonrası sarf ettiği “Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kilidi açacak oyuncumuz yok” sözleri üzerine Bordo-Mavililer hareket geçiyor.





Yönetim, Yanal’ın transfer listesinde yer alan 10 numaraların peşine düşerken, ilk hedefin ise liste başı olan Ivelin Popov

olduğu öğrenildi.



Spartak Moskova formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan 29 yaşındaki Bulgar oyuncu için önümüzdeki hafta içerisinde Rusya’ya yönetici heyetinin giderek, oyuncunun menajeriyle masaya oturacağı ve resmi transfer teklifinde bulunacakları bildirildi.