Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

Galatasaray’ın 3-1’lik Kasımpaşa yenilgisi sonrasında yapılan Dursun Özbek ve takım toplantısının detaylarını BeIN Sports’ta açıklayan Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşesinde ise sarı-kırmızılı takımın yeni hocasını açıkladı.
Büyüka, soyunma odasında yapılan konuşmalara detay verdiği köşesinde, aldığı istihbaratı da paylaştı.
İşte Büyüka’nın yazısından bazı bölümler:
“Muslera izin istiyor, “Başkanım” diyor, “çok hoca değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sağlamada zorlanıyoruz.”
Başkan Özbek, “Çok hoca değiştirdik diyorsunuz da, Hamza kötü, Mustafa Hoca kötü, Riekerink “ehh işte”, Igor Tudor kötü, sizin hiç mi kabahatiniz yok” cevabını veriyor.