Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

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Benim kişisel fikrim ise şöyle: Başakşehir'de tepeden tırnağa bir düzen kuran, her dediği olan, tek karışanı bulunmayan, Başkan Göksel Gümüşdağ ile çok yakın bağı olan, Başakşehir'i “büyük takım” olma noktasına taşıyan Abdullah Avcı, bu düzenini kolay kolay bozmaz.”