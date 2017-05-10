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FUTBOL

Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 10:44:25

  • 1 Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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    Galatasaray’ın 3-1’lik Kasımpaşa yenilgisi sonrasında yapılan Dursun Özbek ve takım toplantısının detaylarını BeIN Sports’ta açıklayan Şansal Büyüka, Milliyet'teki köşesinde ise sarı-kırmızılı takımın yeni hocasını açıkladı. 

  • 2 Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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    Büyüka, soyunma odasında yapılan konuşmalara detay verdiği köşesinde, aldığı istihbaratı da paylaştı.

  • 3 Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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    İşte Büyüka’nın yazısından bazı bölümler:

  • 4 Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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    “Muslera izin istiyor, “Başkanım” diyor, “çok hoca değiştirdik, çok sistem değiştirdik, uyum sağlamada zorlanıyoruz.” 

  • 5 Şansal Büyüka, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı
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    Başkan Özbek, “Çok hoca değiştirdik diyorsunuz da, Hamza kötü, Mustafa Hoca kötü, Riekerink “ehh işte”, Igor Tudor kötü, sizin hiç mi kabahatiniz yok” cevabını veriyor.

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    HABERİN DEVAMI

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