Luis Ibanez unutuldu

Sezon başında Kızılyıldız Kulübünden 1,4 milyon avro bonservis bedeli ile kadroya dahil edilen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımda fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ilk yarısında sadece 5 lig maçında 211 dakika görev yapan Ibanez, takımına skor katkısı da sağlayamadı.

Ibanez, ligde 4. haftadaki Aytemiz Alanyaspor ve 10. haftadaki Gençlerbirliği maçlarında 90, 3. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasında 19, 10. haftadaki Beşiktaş maçında 11, 2. haftadaki Gaziantepspor müsabakasında 1 dakika süre alırken, son 18 maçta ise forma giyemedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN 21 YAŞ ALTI TAKIMINA

Kızılyıldız formasıyla UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında biri uzatmaya giden 4 maçta 390 dakika forma giyen Luis Ibanez, penaltıdan olmak üzere bir gol kaydetti.

Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen 28 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili takımın 21 yaş altı takımında oynamaya başladı.

Ibanez, 21 Yaş Altı Ligi'nde Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Kardemir Karabükspor, Akhisar Belediyespor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçlarında olmak üzere 7 karşılaşmada oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, bu 7 maçta 630 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.

GALİBİYET YAŞAYAMADI

Trabzonspor'da Ibanez forma giydiği maçlarda galibiyet yaşayamadı.

Bordo-mavili takım Ibanez'in oynadığı 5 lig maçında bordo-mavililer, 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak sadece 1 puan topladı.

FORMASINI VATANDAŞINA BIRAKTI

Luis Ibanez, sol kanatta formasını devre arasında transfer edilen vatandaşı Emmanuel Mas'a bıraktı.

Mas, ikinci yarıdaki 14 maçın tamamında 1260 dakika sahada kalarak devre arasında gelmesine karşın Ibanez'den daha çok görev aldı.