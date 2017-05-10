Yıldırım Demirören: Engelli futbolunda 'en iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, iş birliği içinde oldukları engelli vatandaşlara desteklerinin artarak devam edeceğini bildirdi.



Demirören, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, engelli vatandaşların farkındalığının artırılmasına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını vurgulayarak, "TFF, sosyal sorumluluk anlayışıyla uzun süredir 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganıyla 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesini gerçekleştiriyor. Pozitif bir güç oluşturarak topluma hizmet etmeyi amaçlayan federasyonumuz, kalıcı ve uzun vadeli olarak hazırladığı 'Engelliler Futbolu Geliştirme Stratejisi' ile futbolun 7'den 70'e herkese ulaştırılması misyonu doğrultusunda düzenli olarak faaliyetler düzenlemektedir." ifadelerini kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren engelli spor federasyonları ile iş birliğini sürdürdüklerini aktaran Demirören, şunları kaydetti:



"Bir yandan futbol oynayarak sosyal hayata katılan engelli sporcularımız, diğer yandan da gösterdikleri müthiş azim ve mücadeleyle topluma örnek olmaktadırlar. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni engelli milli futbolcu kardeşlerimizin de kullanımına sunduk. Bu kampların oyuncular üzerinde inanılmaz derecede pozitif etkisinin olduğunu gördük. TFF'nin desteklemekten kıvanç duyduğu ay-yıldızlı takımlarımızın geçtiğimiz yıl içinde imzalarını attığı başarılar, bizlere mutluluk ve gurur vermenin yanı sıra yeni projelerin uygulanmasında itici güç oluşturuyor. Başarılarımız ile engelli futbolunda 'en iyi ülke' olma iddiamızı kararlılıkla sürdüreceğiz. TFF olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da engelli vatandaşlarımız ile iş birliği içerisinde olacağımızı ve kendilerine desteğimizin artarak süreceğini ifade etmekten onur duyarız."



Türkiye'nin ekim ayında 12 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilecek Avrupa Ampute Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan TFF Başkanı, temmuz ayında ise Samsun'da yapılacak 80 ülkenin katılacağı 23. Dünya İşitme Engelliler Yaz Spor Oyunları'nda mücadele edecek erkek ve kadın milli takımların Riva'da hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

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