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FUTBOL

Beşiktaş idmanında gergin anlar

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:33:36

  • 1 Beşiktaş idmanında gergin anlar
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    Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

  • 2 Beşiktaş idmanında gergin anlar
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    Antrenmanın çift kale maç bölümünde siyah-beyazlı oyuncular Ersan Adem Gülüm ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

  • 3 Beşiktaş idmanında gergin anlar
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    Ersan'ın sert müdahalesiyle yerde kalan Caner, yapılan faule tepki gösterdi. 

     

  • 4 Beşiktaş idmanında gergin anlar
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    Ersan'ın da Caner'in üzerine yürüyerek tepki vermesi üzerine, araya antrenör Tamer Tuna girdi.

  • 5 Beşiktaş idmanında gergin anlar
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    İkili arasında sözlü diyalog bir süre devam ederken, takımların değişmesinin ardından gerginlik sona erdi.

     

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    HABERİN DEVAMI

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