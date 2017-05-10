Beşiktaş idmanında gergin anlar

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın çift kale maç bölümünde siyah-beyazlı oyuncular Ersan Adem Gülüm ile Caner Erkin arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
Ersan'ın sert müdahalesiyle yerde kalan Caner, yapılan faule tepki gösterdi.
Ersan'ın da Caner'in üzerine yürüyerek tepki vermesi üzerine, araya antrenör Tamer Tuna girdi.
İkili arasında sözlü diyalog bir süre devam ederken, takımların değişmesinin ardından gerginlik sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FOTOĞRAFLAR: CEM AKYÜZ | HABERTÜRK SPOR