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Atletico Madridli Diego Godin'e 3 maç ceza!

İspanya Futbol Federasyonu Rekabet Komitesi, Atletico Madrid'de forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Godin'e 3 maç men cezası verdi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:07:56 Güncelleme: 21:11:18

Komiteden yapılan açıklamada, La Liga'nın 36. haftasında oynanan maçlarda görülen kartlar ve hakem raporlarına ilişkin cezaların belli olduğu bildirildi.

Konuk ettiği Eibar'ı 1-0 yenen Atletico Madrid'de, ikinci sarının ardından kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Godin, 3 maç men cezasına çarptırıldı. Deneyimli savunma oyuncusunun cezasının bir maçlık bölümünün kırmızı kart, diğerlerinin ise gördüğü kırmızı kartın ardından iki kez karşılaşmanın dördüncü hakemine, "çok kötüsünüz" ifadesini kullanmasından dolayı olduğu açıklandı.

Godin, La Liga'da kalan iki maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan, Malaga maçındaki itirazları nedeniyle saha dışına gönderilen Celta Vigo'nun Arjantinli teknik direktörü Eduardo Berizzo ve takımın kondisyoneri Pablo Fernandez'e de 2'şer maç men cezası verildiği ifade edildi.

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