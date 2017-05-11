Kasımpaşa, Popov'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı!

Lacivert-Beyazlılar, 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı futbolcunun sözleşmesinde bulunan opsiyonu kullandı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre; Popov ve menajeriyle yapılan görüşmeler sonunda taraflar anlaşma sağlarken Bulgar oyuncu, 1 sezon daha Kasımpaşa forması giyecek.





Uzun yıllarda daha bu kulüpte kalmak istediğini belirten Popov, “Sözleşmem sezon sonunda bitecekti. Daha önce

kalmak istediğimi söylemiştim ve yönetim de opsiyonu kullandı. Kasımpaşa’da çok mutluyum” dedi.



Takımın durumuyla ilgili olarak da konuşan başarılı futbolcu, “Galatasaray karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduk. Ligin bitmesine az bir zaman var. Ligde kalan maçlarda maksimum puan toplamak istiyoruz. Ancak şu anda asıl hedefimiz kupa. Konyaspor iyi bir takım. İyi bir sonuç alarak finale yükselmeyi istiyoruz” dedi.