Fenerbahçe maçında 90+4'te yenilen golle galibiyeti ve büyük avantajı kaçıran Beşiktaş'ta; derbiden çıkan

beklenmedik sonuç, yönetimin transfer politikasını da etkiledi.



Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Maçtan önce yönetici arkadaşlarıyla bu hafta içinde Avrupa'nın çeşitli liglerini izleme yönünde karar alan başkan Fikret Orman, bu kararını dondurmak zorunda kaldı. Şampiyonluk yolunda takımın konsantrasyonunu bozmamak adına da transferi sezon sonuna bırakan Orman'ın, bu konuyla ilgili kurmaylarıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.





'ACELEYE GEREK YOK'

Başkan Firket Orman'ın, zirvede her şeyden en önemlisinin şampiyonluk olduğunu vurguladığı ve "Bu işi (şampiyonluk) bitirelim ondan sonra transfere odaklanırız. Zaten daha önceden izlediğimiz isimler var. Takviye yapacağımız bölgeler de belli. Aceleye gerek yok. Bu konuda çıkacak haberler de oyuncuları etkileyebilir. Rahatladıktan sonra transfer işini çözeceğiz" dediği öğrenildi.