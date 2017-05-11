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FUTBOL

Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:08:40

  • 1 Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!
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    Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Bordo-Mavililer, transferde elini çabuk tutmak istiyor.

  • 2 Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!
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    Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Sezonun bitmesiyle takviyeleri tamamlamayı hedefleyen yönetim, Ersun Yanal’ın belirlediği isimlerle temasa geçiyor. 

  • 3 Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!
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    Bu oyunculardan biri de Hannover 96’da oynayan Salif Sane...

  • 4 Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!
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    Aynı zamanda ön liberoda da görev yapabilen Senegalli stoper, 1.96’lık boyuna rağmen oldukça atletik ve hızlı... 

  • 5 Trabzonspor'da hedef Hannover 96'nın dev stoperi!
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    Bundeliga 2’de mücadele eden Hannover’le 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Sane’yi Yanal’ın da onay verdiği öğrenildi. 

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