GAZETE HABERTÜRK | ÖZEL HABER / Meriç MÜLDÜR
Aziz Yıldırım son divan kurulunda “Spor kulübü olarak başarılıyız, futbol kulübü olarak başarısızız” dedi. Sorumluluğu kendisi ve yönetimi adına üstlendi. Doğru söylüyor. Türkiye’de maalesef bakış açısı bu.
Amatör branşların tümünde şampiyon olsanız da Avrupa’da kupa kaldırsanız da kulübün mal varlığını borçları rahat rahat karşılayacak seviyeye getirseniz de futbolda şampiyon olamadıysanız vay halinize...
Fenerbahçe basketbolda 3 yıldır üst üste Final Four oynayacak da 3 senedeki bütçe açığı 40 milyon Euro. Nereye kadar gidecek böyle? Ama kimin umurunda.
Taraftar şampiyonluk istiyor, transfer istiyor. Bana da Fenerbahçeliler’in en çok sorduğu sorular bu yönde. Hoca kim olacak, kimler transfer edilecek?
Bugün bu soruların cevabını vermeye çalışalım. Ama istihbarat bilgilerine dayanarak ve açık kapı bırakarak.