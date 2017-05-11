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FUTBOL

Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!

11 Mayıs 2017 Perşembe, 00:52:36

  • 1 Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!
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    GAZETE HABERTÜRK | ÖZEL HABER / Meriç MÜLDÜR

    Aziz Yıldırım son divan kurulunda “Spor kulübü olarak başarılıyız, futbol kulübü olarak başarısızız” dedi. Sorumluluğu kendisi ve yönetimi adına üstlendi. Doğru söylüyor. Türkiye’de maalesef bakış açısı bu.

  • 2 Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!
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    Amatör branşların tümünde şampiyon olsanız da Avrupa’da kupa kaldırsanız da kulübün mal varlığını borçları rahat rahat karşılayacak seviyeye getirseniz de futbolda şampiyon olamadıysanız vay halinize...

  • 3 Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!
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    Fenerbahçe basketbolda 3 yıldır üst üste Final Four oynayacak da 3 senedeki bütçe açığı 40 milyon Euro. Nereye kadar gidecek böyle? Ama kimin umurunda.

  • 4 Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!
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    Taraftar şampiyonluk istiyor, transfer istiyor. Bana da Fenerbahçeliler’in en çok sorduğu sorular bu yönde. Hoca kim olacak, kimler transfer edilecek?

  • 5 Fenerbahçe'de bombalar patlıyor!
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    Bugün bu soruların cevabını vermeye çalışalım. Ama istihbarat bilgilerine dayanarak ve açık kapı bırakarak.

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