Aziz Yıldırım bir tokat attı ortalık ayağa kalktı. Tokadı savunacak, meşru kılacak değilim ama söz konusu Aziz Yıldırım olunca olaylar da bir başka gelişiyor bu ülkede. Baksanıza 6 ay hak mahrumiyeti cezası anında çıktı. Becerebilseler yöneticiliğini bitirecekler. Arka planda uğraşıyorlar da. Ama o iş o kadar kolay değil.

Başakşehirli futbolculara kesilen cezalarda oynanan tiyatroyu uzaktan seyretmekle yetinen etkili ve yetkililer, söz konusu Aziz Yıldırım olunca baş role soyunmakla kalmadı, kılıçları da çekti. Yakaladılar ya fırsatı, vuran vurana. Konunun aslını araştıran yok. Baş kahraman Yıldırım ise asalım gitsin zihniyeti. Pusuda bekleyenler birden ortaya çıkıveriyor. Hele hele bizim spor basınında. Yolda yürürken ayağı takılıp düşse Aziz Yıldırım’dan bilecek olanlar var aramızda! Bazılarının Aziz Yıldırım düşmanlığı had safhada..

Kavga gündeme oturunca perde arkasını öğrenmek istedim. Türk halkı olarak mağdurdan yana tavır almayı severiz ya; herkes YDÜ kanadının görüşlerini sayfalarına, ekranlarına yansıtıp duruyor. Fenerbahçe cephesine soran yok. Başkandan randevu alıp görüştüm. Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Ozan Balaban, Cenk Başak da kulüpteydi. Olan biteni hepsinden dinledim...

Öncelikle kavganın nedeni tribünlerden gelen toplu halde küfürler. Hem kulübe hem başkanın kendisine, annesine yönelik ağır küfürler. Ve iddia o ki; küfür eden grup Beşiktaşlı. Küfür Aziz Yıldırım’ın zaten en hassas noktası. Kendi taraftarı da Galatasaray, Beşiktaş’a küfür etse karşı çıkmıştır, kaç kez şahidi olmuşumdur.

İkincisi Yakın Doğu Üniversitesi’nin ilk maç öncesi ortaya koyduğu tutum. Bir yöneticilerinin “Aziz Yıldırım ve Mahmut abiyi protokole almayacağız” diyerek başkana gönderdiği haber.

Üçüncüsü, bugünlerde her ne kadar inkar etseler de YDÜ’nün Fenerbahçeli basketbolculara yaptığı transfer teklifleri. WhattsApp mesajları var, telefon kayıtları var. Dosya olarak hazırlanıp federasyona verilecek.

Kavganın nasıl geliştiğine gelirsek...

Öncelikle Aziz Yıldırım salona giriş yapmadan önce sohbet ettiği emniyet müdürüne, “Burada bizim de taraftarımız var. Beşiktaş taraftarını buraya sokarsanız olay çıkar, ne siz ne ben bunun hesabını verebiliriz” diyor.

Ancak herhangi bir girişimde bulunulmuyor ve başkan salona girer girmez de küfürler başlıyor. Fenerbahçeli yöneticilerin iddiası şu ki; rakip kulüp küfür ettirmek için özel adamlar tutmuş ve bu kişiler Beşiktaşlı bir grup. Gergin ortamı gören Mahmut Uslu, YDÜ’lü yöneticilere, “Mahmut abi diye hitap ediyorsunuz ama anamıza küfür ettirtiriyorsunuz” diye çıkışıyor.

Peki Aziz Yıldırım ne söylüyor?

İlk olarak, “Işık Eyigüngör size hoş geldiniz demiş, elini uzatmış” dedim. Yanıtı şu oldu:

“Yalan. Hepsi yalan. Onu yapacak adam gelir kapıda karşılar. Biz emniyet müdürü ile oturup sohbet ederken gelir, ‘hoş geldiniz’ der. ‘Hoş geldiniz’ diyen insana biz de bir şey söylemeyiz. Salona girer girmez küfürler başladı. Protokol tribününde kendisini görünce de ‘Şu hale bak. Bize küfür ediyorlar. Sen bir de Fenerbahçeli’sin, Fenerbahçe’de yöneticilik yapmışsın. Buna nasıl izin verirsin? Yakışıyor mu sana?’ dedim. Diyalog tamamen böyle.”

Sonrasında da şunu söyledi:

“Ben oraya Fenerbahçe başkanı olarak geliyorum. Gereken saygıyı göstermek zorundasın. Aziz Yıldırım’a saygı göstermesen de Fenerbahçe başkanına göstermek zorundasın. Bunlar Aziz Yıldırım düşmanlığı yapıyor.”