Stres ve Beşiktaş

Tarihten silinmek... Son yıllarda dikkat ediyorum, Bilic ve şimdi Şenol Güneş dönemleri... Mutlaka kazanılması gereken maçlar, özellikle derbilerde Beşiktaş, “Eyvah, acaba ne olacak, bu maçı mutlaka kazanmamız lazım...” derken, kendi kimliğini anlık da olsa unutabiliyor... Kendi evinde, Adana maçı dahil, eller ayaklar birbirine karışıyor... Stadı yokken, deplasmanlarda her zaman ortaya karakter koyan takım, Başakşehir maçında bu geleneğini de kaybetti... Bursa-Beşiktaş maçları, hep stresli olmuştur. Ve Beşiktaş için bu maç, ‘tamam mı, devam mı?’ maçı olacak... Bugünden yazayım, Beşiktaş; Bursa’da travma yaşarsa, avantajını tamamen kaybeder. Kriz yönetiminde başarılı olmak gerekiyor. Bilinç altına, “Biz şampiyon olamayacağız galiba” duygusunun yerleşmemesi, tamamen Şenol Güneş’e bağlı...

FIFA KOKARTI...

Real Madrid-Barcelona maçını izliyorum, mesela hakem FIFA kokartlı... Bayern Münih-Dortmund maçını anlatıyorum, hakem FIFA kokartlı... Premier Lig’de önceliği olan haftanın maçlarına bakıyorum, hakemler FIFA kokartlı... Bizde, FIFA kokartı olan hakemler var. Ama tansiyonu yüksek maçlarda, bazen onları göremiyorum... Neden? Kokartın önceliği vardır. Biz de yok mu?

PAPAZ OYUNCULAR!

Güzel ülkemde bir deyim vardır... “Takım içinde çok papaz oyuncu var, onları göndermek lazım, takımı karıştırıyorlar” diye... Anladığınız papaz kelimesi burada; karıştırıcı, işe yaramaz, yaşlı oyuncular için kullanılır... Onların işi bitmiştir taraftar ve medyanın gözünde... Sosyal medya, onların hata yapmasını bekler linç etmek için... Buffon, Chiellini, Bonucci, Barzagli iyi ki bizim ligde oynamıyorlar, yoksa televizyonda yorum yapıyorlardı şu anda... Terry çoktan kovulmuştu... Gerrard, dört sene önce futboldan kopup köşe yazarken, reklamı hiç olmayan Atletico Madrid’li Gabi, Bodrum’a yerleşmiş, balık tutuyordu... Biz de, papaz ve sinek ikili sığlığına devam edelim!..

PENALTI SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, seri penaltı vuruşları hakkında bir araştırma yayınladı... İlk penaltıyı atan takım yüzde 60 kazanıyor... Ama artık bu sistem değişmek üzere... Hırvatistan’da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda uygulama başladı... Mesela A takımı ilk penaltıyı attıktan sonra, B takımı üst üste 2 penaltı atacak... Daha sonra, 2 penaltı tekrar A takımına geçecek... Çünkü UEFA’ya göre, ikinci penaltıyı atan oyuncu büyük baskı altında kalıyor. Amaç haksız rekabeti önlemek... Ben beğendim... Değişim iyidir...

TARİHTEN SİLİNMEK

Avrupa Atletizm Birliği, doping şüphesi nedeniyle, 2005 yılından önce kırılan dünya rekorlarının bütün kitaplardan silinmesini istiyor. Bu iş artık çok sıktı... Mike Powell’ın 8.95’lik uzun atlama rekorunu unutacağız mı yani? Her şey yalan mıydı 2005’ten önce... İş Bolt’a giderse, şaşırmayacağım... Rekorlar siline siline, atletizm büyük rating kaybedecek bu gidişle...